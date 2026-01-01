Cómo encontrar vuelos económicos desde Madrid a Europa en otoño – invierno

El otoño e invierno es una de las mejores épocas del año para viajar por Europa desde Madrid. Las temperaturas son suaves, las ciudades recuperan su ritmo habitual después del verano y además, los precios suelen ser más amables que en temporada alta. 

Aun así, encontrar vuelos realmente económicos requiere prestar atención a ciertos detalles que pueden marcar una diferencia significativa en el precio final.

Cómo elegir las sandalias de plataforma perfectas para este verano

Cada verano tiene sus protagonistas, y este 2025 las sandalias mujer plataforma reclaman el primer plano en el armario. Cómodas, elevadoras —literal y estilísticamente— y versátiles como pocas, se han convertido en el comodín de quienes buscan estilo sin renunciar al confort. En esta selección de modelos con plataforma, puedes encontrar propuestas que responden a las tendencias actuales sin perder de vista la funcionalidad. Por qué las plataformas vuelven (y no solo por nostalgia) Inspiradas en la estética de los 70, pero adaptadas a los ritmos de hoy, las sandalias con plataforma se han reinventado. Las vemos tanto en looks de ciudad como en escapadas de verano. Su principal virtud: estilizan sin castigar los pies. Frente a otros tacones, el soporte bajo el metatarso equilibra la pisada y reduce la fatiga. Esto las convierte en la opción perfecta para quienes buscan altura y comodidad en la misma frase. Además, la diversidad de diseños permite encontrar el par adecuado para cualquier silueta. Las plataformas ayudan a alargar visualmente las piernas, algo que puede ser clave si se combinan con prendas midi o pantalones anchos. Y si hablamos de maleta de vacaciones, una única sandalia bien elegida puede resolver media semana de estilismos. ¿Cómo elegir el par perfecto? 1. Piensa en la ocasión. Para el día a día, opta por materiales naturales como el yute o la rafia, que aportan frescura y una estética desenfadada. Si la ocasión es más sofisticada, elige plataformas con acabados en piel, charol o detalles metalizados. 2. Mide el equilibrio. Una buena plataforma es aquella que distribuye el peso de forma equilibrada. Busca diseños con una ligera inclinación del talón, pero que no sobrepasen los 7-8 centímetros de diferencia entre el talón y la puntera. 3. Apuesta por tonos neutros. Los colores como el beige, blanco roto,

Lino y elegancia relajada: cómo vestir con estilo este verano sin esfuerzo

Lino y elegancia relajada: cómo vestir con estilo este verano sin esfuerzo

Hay tejidos que pertenecen al verano por derecho propio. Uno de ellos es el lino. Ligero, fresco, con ese aire despreocupado que funciona igual de bien en la ciudad que frente al mar. Pero este 2025, el lino no solo responde a una necesidad climática: también conecta con una nueva forma de entender la moda. Una que apuesta por la serenidad, el clasicismo y la elegancia sin esfuerzo. No es casualidad que se hable tanto de quiet luxury o del resurgir del estilo Old Money. Este verano, el verdadero lujo no se grita: se lleva con naturalidad. Y ahí, el lino reina.

El caso “Blakedoni”: ¿Por qué celebridades como Blake Lively se creen invencibles?

Tras semanas de especulaciones en torno a Blake Lively y Justin Baldoni por su enfrentamiento público tras rodar la película "Romper el círculo", finalmente el juicio tendrá lugar en marzo de 2026 La película precisamente pone en escena la realidad del maltrato hacia las mujeres perpetrado durante generaciones, siendo el título una referencia a acabar con esa situación rompiendo con las dinámicas machistas. El conflicto se origina cuando Lively presenta una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California en diciembre de 2024, alegando que Baldoni había creado un ambiente laboral hostil mediante comentarios inapropiados y sobrepasamiento de los límites personales. Tras la noticia, Baldoni reunió un equipo de crisis que, basándose en las pruebas recopiladas durante el rodaje, empezó una campaña de desacreditación en redes sociales que llevó a Lively a presentar una demanda federal, alegando acoso sexual y represalias. Finalmente, el juicio que nos ocupa, la demanda de Baldoni contra Blake Lively, Ryan Reynolds, su marido, y su publicista, alegando que Lively amenazó con hacer acusaciones falsas para obtener el control creativo de la película y por una cuantía de 400 millones de dólares en concepto de difamación y extorsión. Cuanto más alto más duele la caída Es común entre las estrellas de Hollywood el sentimiento de superioridad con respecto al resto y la creencia de que el poder económico es igual a impunidad. La pareja formada por Blake Lively y Ryan Reynolds era una de las más sólidas del panorama estadounidense, siendo habitual su presencia en todos los eventos de relevancia, contando con el respaldo de la industria con multitud de películas y series exitosas a sus espaldas. Sin embargo, esta batalla legal saca a la luz la faceta menos glamurosa del estrellato involucrando acusaciones cruzadas de acoso, represalias y manipulación mediática. Nombres como el de

Zara cumple 50 años y lo celebra con las 50 supermodelos más influyentes del momento 

En 1975, Amancio Ortega abre su primer establecimiento en la calle Juan Flórez de A Coruña, y cinco décadas después se ha convertido en un gigante del textil que vende sus novedosas y asequibles colecciones a más de 98 mercados físicos  El propósito del grupo Inditex va más allá de las ventas, es una cuestión de representación. Difícilmente queda alguien por oír o tener una prenda de sus muchas tiendas en el armario y es que Inditex es sinónimo de calidad y estilo a un precio razonable. Zara como concepto busca dar una experiencia de compra lujosa en precios lowcost a sus clientes, la distribución de la tienda, la música y la disposición de las prendas están estudiandas al milímetro. Parte de su éxito se debe a la creación contante de tendencias con lo que mantiene una audiencia interesada y dispuesta a seguir la moda del momento. Además, la cadena de trabajo está perfectamente engranada, siendo esenciales los empleados de tienda como fuentes de información, junto a una comunicación entre diseñadores, comercial y logística contante. Marta Ortega, la hija del fundador, pasa a tomar el mando en 2022 tras su formación en la European Business school de Londres, ciudad en la que trabajó de forma anónima en varias tiendas para conocer de primera mano el funcionamiento de la marca en el punto de venta.  50 años 50 iconos Para conmemorar la ocasión Zara ha lanzado un corto dirigido por el legendario fotógrafo Steven Meisel en el que las 50 modelos más relevantes de la industria cantan "i feel love" de la intérprete Donna Summer. Algunas de las modelos que han participado son Naomi Campbell, Linda Evangelista, Amber Valletta, Christy Turlington o algunas más actuales como Vittoria Ceretti y Candice Swanepoel. El cortometraje rodado en blanco y negro, rinde homenaje al

Barcelona se viste de blanco para acoger las novedades de la moda nupcial 

La capital condal se convierte en el epicentro de las miradas a nivel mundial por las presentaciones que acontecieron del 23 al 24 de abril, con diseñadores de la talla de Isabel Sanchís, Yolancris o la estrella invitada, Vivienne Westwood Si has tenido la suerte de dar el sí quiero o por el contrario, como es mi caso, te interesa la moda nupcial para inspirarte de cara al futuro, estás de suerte porque esta edición viene caragada de novedades. En primer lugar, la Barcelona Bridal Fashion Week nace como concepto en 2014 tras la era Flaqué y cada primavera se presentan las colecciones con las aportaciones y tendencias actuales. La novia clásica se mantiene a un lado para dar lugar a diseños atrevidos e innovadores, llenos de bordados, estructuras arquitectónicas, con o sin velo, además de los trajes dos piezas. No es ningún casual que cada año se suman nuevos diseñadores de renombre a las filas de la Bridal, como Jenny Packham, Jimmy Choo o la incorporación estelar de este año, Vivienne Westwood. Esta nueva edición llega con un 12% más de participación, además de la ampliación de la pasarela del palacio 1 y 2 de Mointjuïc, al 8 y una nueva área en la plaza del universo a modo de punto de encuentro entre compradores y profesionales. La novia moderna En esta edición, las siluetas nupciales abandonaron cualquier rastro clásico, dando pie a las trasparencias, escotes pronunciados o las capas a modo de cola. Firmas como Yolancris e Isabel Sanchís exploraron estructuras dramáticas que parecían esculpidas en mármol. Hombros arquitectónicos, faldas con volumen escénico y detalles estrechamente relacionados con la alta costura, definen una estética donde la feminidad toma connotaciones distintas. Por su parte, Isabel Sanchís propone trajes dos piezas con corbatas, faldas kilométricas con chaquetas estructuradas y transparencias

Sienna Miller o el por qué las mujeres siempre nos enamoramos del equivocado

A menudo nos preguntamos cómo es posible que muchas mujeres caigan en las mismas paradojas sentimentales una y otra vez, pese a cambiar de pareja o poner límites en su relación  Es realmente frustrante cuando vemos a una amiga o incluso a nosotras mismas caer en las mentiras que tan cuidadosamente plantean individuos, que en un primer momento daban la imagen opuesta. Muchos factores se atribuyen a esta situación como traumas de la infancia, ambiente socioeconómico o simplemente gustos personales. Lo curioso es que dentro de la sociedad, independientemente de los orígenes siempre se repiten estos patrones, lo que deja entrever que el origen del problema quizá no es tanto la parte afectada como la que genera el daño. No obstante, a la hora de socializar tendemos a fijar nuestra atención en los detalles erróneos que nos dan cierta sensación de seguridad pero que son perecederos en el tiempo. Es cuestión de hacer introspección sobre lo que no nos ha funcionado en el pasado y de esta manera evitarlo en el futuro. No se trata de que haya algo malo en ti, sino que buscas perfiles equivocados y no es cuestión de forzarte a que te guste otra cosa sino ser más prudente a la hora de decidir con quien te relacionas. Ejemplo de ello es Sienna Miller, la it girl de los 2000, que sin querer se convirtió en un referente en cuanto a relaciones que no están a tu altura y cómo salir del círculo vicioso. Después de la infidelidad por parte de Jude Law tuvo varias relaciones que fracasaron hasta que a sus 39 años conoció al que es actualmente su pareja, con quien ha tenido a su segunda hija.  ¿Por qué con el bueno no y con el malo sí? Seguro que en alguna ocasión has

¿Por qué “Sex and the city” se mantiene actual casi 30 años después de su lanzamiento?

Cada año se suman al fandom miles de chicas jóvenes que encuentran cobijo en la cruda realidad de un grupo de amigas que sobrellevan lo cotidiano de la vida a los 30 La serie cuenta con dos películas posteriores al desenlace y una secuela titulada, bajo una de sus icónicas líneas, "And just like that" fue lanzada en 2021 para continuar con la trama. Esta última entrega, pese a no haber tenido una buena acogida por parte de un público más que receptivo, ya va de camino a la tercera temporada. La crítica general señala detalles como la desaparición de Samantha Jones, uno de los personajes más relevantes, además de un giro en la línea narrativa con una inclusión forzada y una argumentación poco sólida. No obstante, nos han regalado multitud de outfits incluyendo piezas míticas de cada personaje, además de novedades como nuevas parejas y amistades. A lo largo de las seis temporadas, vemos cómo la amistad genuina puede convertirse en familia y el significado detrás de la sororidad entre mujeres, dando lugar a una de las series más atemporales de la cultura pop.  Swear on Chanel Evidentemente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en "Sexo en Nueva York" son los divertidos estilismos de Carrie Bradshaw con sus icónicos Manolos o quizá su enigmática estética fumando Marlboro light mientras reflexionaba acerca de sus artículos en su ventana. Cada una de ellas, tenía una imagen perfectamente seleccionada en sintonía a sus personalidades. Charlotte es la definición del estilo old money, ella rezuma clase y es común verla usando una paleta de colores neutros, además de peinados recatados y como definición, sería la chica Polo Ralph Lauren. Por su parte, Samantha es libre y no tiene miedo al escrutinio público, ella lleva y hace lo que

