Cómo encontrar vuelos económicos desde Madrid a Europa en otoño – invierno

La capital condal se convierte en el epicentro de las miradas a nivel mundial por las presentaciones que acontecieron del 23 al 24 de abril, con diseñadores de la talla de Isabel Sanchís, Yolancris o la estrella invitada, Vivienne Westwood Si has tenido la suerte de dar el sí quiero o por el contrario, como es mi caso, te interesa la moda nupcial para inspirarte de cara al futuro, estás de suerte porque esta edición viene caragada de novedades. En primer lugar, la Barcelona Bridal Fashion Week nace como concepto en 2014 tras la era Flaqué y cada primavera se presentan las colecciones con las aportaciones y tendencias actuales. La novia clásica se mantiene a un lado para dar lugar a diseños atrevidos e innovadores, llenos de bordados, estructuras arquitectónicas, con o sin velo, además de los trajes dos piezas. No es ningún casual que cada año se sumen nuevos diseñadores de renombre a las filas de la Bridal, como Jenny Packham, Jimmy Choo o la incorporación estelar de este año, Vivienne Westwood. Esta nueva edición llega con un 12% más de participación, además de la ampliación de la pasarela del palacio 1 y 2 de Mointjuïc, al 8 y una nueva área en la plaza del universo a modo de punto de encuentro entre compradores y profesionales. La novia moderna En esta edición, las siluetas nupciales abandonaron cualquier rastro clásico, dando pie a las trasparencias, escotes pronunciados o las capas a modo de cola. Firmas como Yolancris e Isabel Sanchís exploraron estructuras dramáticas que parecían esculpidas en mármol. Hombros arquitectónicos, faldas con volumen escénico y detalles estrechamente relacionados con la alta costura, definen una estética donde la feminidad toma connotaciones distintas. Por su parte, Isabel Sanchís propone trajes dos piezas con corbatas, faldas kilométricas con chaquetas estructuradas y transparencias … Seguir leyendo