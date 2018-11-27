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Cómo encontrar vuelos económicos desde Madrid a Europa en otoño – invierno Calidad o cantidad: las claves de un armario cápsula

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El caso “Blakedoni”: ¿Por qué celebridades como Blake Lively se creen invencibles? Tras semanas de especulaciones en torno a Blake Lively y Justin Baldoni por su enfrentamiento público tras rodar la película “Romper el círculo”, finalmente el juicio tendrá lugar en marzo de 2026 La película precisamente pone en escena la realidad del maltrato hacia las mujeres perpetrado durante generaciones, siendo el título una referencia a acabar… Sienna Miller o el por qué las mujeres siempre nos enamoramos del equivocado A menudo nos preguntamos cómo es posible que muchas mujeres caigan en las mismas paradojas sentimentales una y otra vez, pese a cambiar de pareja o poner límites en su relación Es realmente frustrante cuando vemos a una amiga o incluso a nosotras mismas caer en las mentiras que tan cuidadosamente plantean individuos, que en…

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Modalia.es, mucho más que moda

Modalia.es es una revista de moda creada en 2008 con el objetivo de informar sobre el sector de la moda, desde el diseñador hasta el cliente final. Ferias, pasarelas, agencias de modelos, las novedades de las marcas, aperturas de nuevas tiendas y, sobretodo, las nuevas tendencias. Lo que se lleva y lo que se va a llevar en el cambiante mundo de la moda. Con Modalia.es vas a estar a la última en moda y en las ofertas y promociones de las principales marcas.

Nueva colección 2023

H&M / Mango / Bershka / Gloria Ortiz / Massimo Dutti / Primark / Oysho / Pull & Bear

Pero además de la moda, también nos interesan los viajes y la gastronomía, nuestro estilo de vida y la belleza con los últimos tratamientos, muy atentos siempre a los tratamientos naturales y ecológicos, porque nos preocupa el medio ambiente y creemos en la moda sostenible.

Y además: